إعلان

BBC

مسؤول إيراني: حديث نتنياهو عن تغيير المنطقة عنجهية واهمة

07:51 م الجمعة 04 أكتوبر 2024

ايران

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

قال مصدر إيراني مسؤول، إن دول المنطقة بما فيها العربية وإيران متفقة على ضرورة خفض التصعيد لكن إسرائيل لا تريد.

وأضاف المصدر، أن مسارات خفض التصعيد ومنع الحرب الإقليمية تصطدم بجنون إسرائيلي يصر على هدر الدماء، موضحا أن واشنطن غير معنية وغير جادة بالضغط على إسرائيل كي توقف تصعيدها الدموي.

وتابع المصدر: "نتحرك دبلوماسيا لمنع وقوع حرب إقليمية لكننا مستعدون لضرب إسرائيل بقوة ومن دون تردد"، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى لتنصيب نفسها زعيمة للشرق الأوسط وهذا لن يحدث.

وأكمل، أن حديث نتنياهو عن تغيير الشرق الأوسط عنجهية واهمة محكومة بالفشل.

إيران نتنياهو الشرق الأوسط
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأمم المتحدة: عدد الشهداء المدنيين بلبنان غير مقبول

إعلان

إعلان

بحضور الرئيس السيسي وبن زايد.. القابضة (ADQ) تُعين "مُدن" مطوراً رئيسياً لمشروع رأس الحكمة
رصدنا أكبر انفجار شمسي.. البحوث الفلكية: الأرض تشهد عاصفة مغناطيسية قوية غدًا