مسؤول إيراني: حديث نتنياهو عن تغيير المنطقة عنجهية واهمة

وكالات

قال مصدر إيراني مسؤول، إن دول المنطقة بما فيها العربية وإيران متفقة على ضرورة خفض التصعيد لكن إسرائيل لا تريد.

وأضاف المصدر، أن مسارات خفض التصعيد ومنع الحرب الإقليمية تصطدم بجنون إسرائيلي يصر على هدر الدماء، موضحا أن واشنطن غير معنية وغير جادة بالضغط على إسرائيل كي توقف تصعيدها الدموي.

وتابع المصدر: "نتحرك دبلوماسيا لمنع وقوع حرب إقليمية لكننا مستعدون لضرب إسرائيل بقوة ومن دون تردد"، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى لتنصيب نفسها زعيمة للشرق الأوسط وهذا لن يحدث.

وأكمل، أن حديث نتنياهو عن تغيير الشرق الأوسط عنجهية واهمة محكومة بالفشل.