واشنطن بوست: إيران نجحت في تجاوز الدفاعات الإسرائيلية

وكالات

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، استناداً إلى تحليل صور، أن إيران تمكنت من اختراق الدفاعات الإسرائيلية واستهدفت ثلاث منشآت عسكرية واستخباراتية في إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن 20 صاروخاً إيرانياً أصابت قاعدة نيفاتيم الجوية الواقعة في صحراء النقب، كما سقطت ثلاثة صواريخ في قاعدة تل نوف بوسط إسرائيل، إضافة إلى سقوط صاروخين على الأقل بالقرب من مقر جهاز الموساد.

كان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال إنه أجرى محادثات مع الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً على دعم إيران الكامل للبنان والمقاومة.

وأضاف وزير الخارجية، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تنجح، وأن الشعب اللبناني سيحقق النصر، مشيرا إلى أن إيران تدعم جهود لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وتابع عراقجي، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل كان دفاعاً عن النفس وفقاً للقوانين الدولية للأمم المتحدة، وأن الضربات استهدفت فقط المراكز الأمنية والعسكرية للاحتلال.

وأكد عراقجي أن زيارته إلى بيروت تمثل دليلاً واضحاً على وقوف إيران إلى جانب حزب الله بكل قوتها، محذراً من أن الرد الإيراني على أي اعتداء من جانب الاحتلال سيكون شاملاً ومتناسباً.

وأشار إلى أن المشاورات مع الدول الأخرى مستمرة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بشرط حماية حقوق الشعب اللبناني.