غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من المناطق في جنوب لبنان وشرقه

بيروت- (د ب أ)

شنّت الطائرات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الجمعة ثلاث غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. واستهدفت الغارات الإسرائيلية العديد من المناطق في جنوب لبنان وشرقه.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين متتاليتين على الضاحية الجنوبية بعد ظهر اليوم، استهدفتا المنطقة الواقعة بالقرب من الجامعة اللبنانية في منطقة الليلكي - الحدت (حي الجامعة)، وأغار مجدداً على محيط ملعب الراية في الضاحية الجنوبية لبيروت. كما شنّ غارةً على مركز للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة خربة سلم وغارة على بلدة تول في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وتعرضت بلدة عيتا الشعب الجنوبية بعد ظهر اليوم لغارة جوية إسرائيلية، تزامنت مع غارة مماثلة على بلدة كفرصير ، وأخرى على بلدة يارون في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الإسرائيلي على المنطقة الواقعة بين بلدتي كوثرية السياد والغسانية الجنوبيتين. واستهدفت الغارات بلدات كوثرية السياد، وقاعقعية الجسر، وديرقانون النهر، وأطراف بلدة برج رحال، وخراج بلدة العباسية في جنوب لبنان. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات على بلدة طاريا في البقاع شرق لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية قد أغارت صباح اليوم على محلة البيادر في بلدة علي النهري في البقاع شرق لبنان، مستهدفةً شاحنة وأغار الطيران المسيّر الإسرائيلي على منزل في بلدة رميش الجنوبية، للمرة الأولى منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة تبنا في خراج بلدة البيسارية الجنوبية.

وأغار الطيران الإسرائيلي صباح اليوم على أطراف بلدتي طورا والمجادل في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم بلدة عيتا الشعب الجنوبية وأطراف بلدات شيحين، الجبين، الضهيرة وعيتا الشعب والأحياء الداخلية لبلدات بليدا، عيترون، يارون، وأطراف بلدة محيبيب، وبلدات حداثا، وكونين، وعيناتا، ، وشقرا، وصف الهوا وأطراف مدينة بنت جبيل، وبلدات الطيري، وادي السلوقي وبرعشيت في جنوب لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

كما أغار الطيران الإسرائيلي صباح اليوم على منطقة المصنع الحدودية مع سوريا شرق لبنان، مما أدى إلى قطع الطريق الدولية. كما أغار صباحاً، على بلدة عيتيت وأطراف بلدة المجادل في جنوب لبنان.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية صباح اليوم مرتفعات بلدة جنتا في البقاع شرق لبنان. وفجر اليوم استهدفت الغارات الإسرائيلية المنطقة الواقعة ما بين بلدتي بوداي وشمسطار، مروراً ببلدة طاريا في البقاع شرق لبنان.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية كانت بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، واستهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان.

وطالت الغارات الإسرائيلية منازل المواطنين والمنشآت والطرقات والمؤسسات الصحية. وأسفرت عن استشهاد المئات وجرح الآلاف ونزوح حوالي 1200000 شخص من المناطق المستهدفة.