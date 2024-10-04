مفوضية اللاجئين: معظم الملاجئ الحكومية في لبنان ممتلئة بالنازحين

وكالات

قالت مسؤولة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، إن 900 ملجأ حكومي في لبنان امتلأ معظمها، مضيفة أن عددا متزايدا من الفارين من القصف الإسرائيلي ينامون في العراء.

وقالت رولا أمين المتحدثة باسم المفوضية في إفادة صحفية في جنيف "معظم الملاجئ الحكومية وعددها 900 تقريبا في لبنان لم يعد بها طاقة استيعابية".

وأضافت "مع قدوم الشتاء، تشعر المفوضية بالقلق من أن أحوال المتضررين من تصاعد الصراع ستتدهور".

"بعض الناس يفرون على الأقدام من المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا"، وفق المتحدثة.