جيش الاحتلال يزعم: حزب الله استخدم النفق الحدودي مع سوريا لنقل أسلحة

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "قصف نفقًا تحت الأرض يمر عبر الحدود اللبنانية السورية".

وزعم جيش الاحتلال أن "حزب الله اللبناني استخدم النفق الحدودي مع سوريا لنقل وسائل قتالية".

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في توجيه مزاعم إلى حزب الله اللبناني، فيوم أمس الخميس، اتهمت إسرائيل الحزب باستخدام "معبر المصنع الحدودي المدني" بين لبنان وسوريا لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى البلاد.

وحذر الاحتلال أنه سيتصرف لمنع حزب الله من الحصول على أسلحة جديدة.

وتسببت غارة إسرائيلية استهدفت فجر الجمعة منطقة المصنع في شرق لبنان، الحدودية مع سوريا، إلى قطع الطريق الدولية بين البلدين، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

الغارة الإسرائيلية على محيط معبر المصنع اللبناني أدت إلى قطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا pic.twitter.com/qsFpjGGK8T — Jezzine news (@news_n1197) October 4, 2024

وقال وزير النقل اللبناني علي حمية، لوكالة رويترز البريطانية، إن ضربة إسرائيلية وقعت صباح الجمعة قرب معبر المصنع الحدودي مع سوريا، ما أدى إلى قطع طريق يسلكه مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من القصف الإسرائيلي في الأيام الماضية.

وأوضح حمية أن الضربة وقعت بعد المعبر الحدودي مباشرة لكنها داخل الأراضي اللبنانية. وذكر أنها أحدثت حفرة بعرض 4 أمتار.

وفر عشرات الآلاف من الناس، معظمهم من السوريين، من لبنان عبر المعبر في الأيام الأخيرة مع تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ادعى أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، في منشور على منصة "إكس"، أنه "منذ أن استهدف الجيش معابر حدودية أخرى بين لبنان وسوريا، الأسبوع الماضي، استخدمها حزب الله لتهريب الأسلحة، بدأ حزب الله في استخدام المصنع كطريق رئيسي لشحنات الأسلحة".