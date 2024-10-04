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وزير الدفاع الإسرائيلي: لدينا المزيد من المفاجآت لـ حزب الله

01:48 م الجمعة 04 أكتوبر 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن "حزب الله اللبناني يتلقى ضربات قاسية".

وأشار جالانت إلى أن " إسرائيل لديها المزيد من المفاجآت في جعبتها، بعضها قد حدث بالفعل والبعض الآخر ستستمر في تنفيذه ".

ولفت وزير الدفاع الإسرائيلي، بعد زيارته الحدود الشمالية حيث أجرى تقييمًا للوضع مع كبار مسؤولي جيش الاحتلال، إلى أن "العملية البرية ستستمر حيثما كان ذلك ضروريًا، لتدمير جميع البنى التحتية التي خطط حزب الله منها لتنفيذ هجمات".

وأكد أن "المناورة البرية في الشمال ستستمر حتى تطهير المنطقة من الأسلحة"، وقد زار جالانت بعض الجنود الجرحى في معارك جنوب لبنان.

وشدد جالانت على أن "إسرائيل ستنفذ وعدها في نهاية المطاف بإعادة المواطنين إلى منازلهم بأمان".

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