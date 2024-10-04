خامنئي: إيران لن تماطل أو تتعجل في مواجهة إسرائيل

وكالات



قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الجمعة، إن "الجمهورية الإسلامية لن تماطل أو تتعجل في أداء ما عليها" في مواجهة إسرائيل.



وكان خامنئي، يؤم صلاة الجمعة، اليوم، لأول مرة منذ 5 سنوات، عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في ضربة إسرائيلية استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى جانب قيادي في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان.



وأضاف أن "دفاع حزب الله خدمة مصيرية للمنطقة كلها"، موضحاً أن "إسرائيل لن يكتب لها البقاء ولن تحقّق النصر على حزب الله وحماس".



وأشار خامنئي إلى أن "الولايات المتحدة وحلفائها يحافظون على أمن إسرائيل لجعلها بوابة لتصدير الطاقة من المنطقة إلى الغرب لكن المقاومة في المنطقة في مواجهة إسرائيل لن تتراجع".