إعلان

BBC

فيديو| إعلام عبري: نتنياهو فرّ إلى الملجأ عندما دوت صفارات الإنذار بقيساريا

12:14 م الجمعة 04 أكتوبر 2024

لحظة فرار نتنياهو إلي الملجأ أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان في منزله بمدينة قيساريا وفرّ إلى الملجأ عندما دوت صفارات الإنذار هناك.

وتم استهداف مدينة قيساريا جنوب حيفا وتفعيل صفارات الإنذار فيها، تزامنًا مع وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي في منزله الخاص بتلك المنطقة.

ومنذ الصباح لم تتوقف صافرات الإنذار في شمال إسرائيل بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

نتنياهو فر إلى الملجأ صفارات الإنذار بقيساريا بنيامين نتنياهو فرار نتنياهو إلي الملجأ صافرات الإنذار في إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فيديو| خامنئي: إسرائيل لن تحقق النصر على حماس وحزب الله والهجوم الإيراني مشروع

إعلان

إعلان