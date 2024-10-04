فيديو| إعلام عبري: نتنياهو فرّ إلى الملجأ عندما دوت صفارات الإنذار بقيساريا
وكالات
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان في منزله بمدينة قيساريا وفرّ إلى الملجأ عندما دوت صفارات الإنذار هناك.
تغطية صحفية: مشاهد جديدة لسقوط صـ.ــ.ـواريخ الـ.ــمـــ.ـقاومة اللبنانية في منطقة الخضيرة "قيساريا" شمال فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/WjgfmqRlaV
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 4, 2024
وتم استهداف مدينة قيساريا جنوب حيفا وتفعيل صفارات الإنذار فيها، تزامنًا مع وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي في منزله الخاص بتلك المنطقة.
تغطية صحفية| ترجمة قدس: لحظة تفعيل صافرات الإنذار في الخضيرة / قيساريا جراء إطلاق صواريخ من لبنان. pic.twitter.com/UiuZGA67cY
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 4, 2024
ومنذ الصباح لم تتوقف صافرات الإنذار في شمال إسرائيل بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
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