مصر والسعودية يؤكدان تضامنهما مع لبنان في الأزمة الراهنة

القاهرة- مصراوي



بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال اتصال هاتفي، الأوضاع في لبنان والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين المصري والسعودي.

وصرح تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أدانا العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي نتج عنه سقوط مئات الضحايا.



وأكدا على التضامن المصري والسعودى الكامل مع لبنان ومع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة، مشددين على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني للشعب اللبناني، وضرورة تمكين الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.



وأعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لأي ترتيبات أو إجراءات تؤثر على سلامة وسيادة لبنان على كامل أراضيه، وحذرا من استمرار التصعيد وخطورته على شعوب المنطقة، وأكدا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره ومن جانب كافة الأطراف ودون انتقائية.

كما طالب الوزيران المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته ووقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة، وتم التأكيد على مواصلة التنسيق بين مصر والمملكة للتعامل مع المخاطر التي تمر بها المنطقة العربية بسبب العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني.