الشرطة الألمانية تحذر من وقوع أعمال شغب يوم 7 أكتوبر

برلين - (د ب أ)

حذرت نقابات الشرطة الألمانية من وقوع أعمال شغب في ذكرى هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال الرئيس النقابة، يوخن كوبلكه، في تصريحات لشبكة "دويتشلاند" الإعلامية الألمانية: "نتوقع سلوكا حميدا من جميع المواطنين في ألمانيا في ذكرى السابع من تشرين الأول/أكتوبر"، مضيفا أنه سيُجرى اتخاذ إجراءات قوية ومتسقة ضد المجرمين العنيفين ومثيري الشغب، مؤكدا أن هناك "حاجة هائلة للموظفين" لدى جميع سلطات الأمن في ألمانيا في ذلك اليوم.

وقال المتحدث باسم النقابة في برلين، بنيامين يندرو، في تصريحات لـ"دويتشلاند" إنه من المتوقع حدوث "وضع حراكي على مستوى المدينة" في العاصمة، وأضاف: "ننظر إلى الأيام المقبلة بقلق بالغ. لقد رأينا بالفعل خلال الأيام الماضية أن استعداد الأوساط المؤيدة للفلسطينيين للعنف في شوارعنا يتم تفريغه مجددا بشكل متزايد في صورة كراهية ومعاداة للسامية وعنف مفرط"، معربا عن اعتقاده أن التطورات الأخيرة بين إسرائيل ولبنان وإيران سيكون لها تأثير على المظاهرات في العاصمة.

ويعتزم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين تنظيم مسيرة عقب ظهر غد السبت من حي تمبلهوف عبر كرويتسبرج إلى بوابة براندنبورج. كما تم تسجيل حدث مضادة بعنوان "نحن نقف إلى جانب إسرائيل والشرطة".

وعقب غد الأحد تعتزم مجموعات مؤيدة للفلسطينيين التظاهر مرة أخرى ضد الهجمات الإسرائيلية، وهذه المرة سوف تتحرك المسيرة من حي كرويتسبرج إلى زونيناليه في نويكولن. ويتزامن مع ذلك مظاهرة لأنصار إسرائيل عند بوابة براندنبورج وفي ساحة بيبلبلاتس تحت عنوان "معا ضد جريمة حماس ضد الإسرائيليين والفلسطينيين. من أجل إطلاق سراح الرهائن وإنهاء حكم حماس في غزة".

وفي الذكرى الفعلية ليوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الموافق يوم الاثنين المقبل، من المقرر أن تبدأ مظاهرة سلمية في ساحة بوتسدام بعنوان "لن يكون مجددا للجميع، السلام في الشرق الأوسط". وفي المساء، يحيي متظاهرون ذكرى الهجوم في مسيرة من كنيسة الذكرى إلى الجالية اليهودية في شارع فازانينشتراسه.

وفي العديد من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في برلين خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ترددت شعارات متطرفة ضد إسرائيل، وأطلق خلالها مفرقعات نارية، كما شهدت هجمات على أفراد شرطة ووقعت أعمال شغب.

وكان عمدة برلين، كاي فيجنر، أكد قبل بضعة أيام أن حكومة ولاية برلين ستواصل بذل كل ما في وسعها لضمان إمكانية تنظيم المظاهرات بأمان وسلمية، وقال: "لن نسمح بهذا التصعيد في شوارعنا".