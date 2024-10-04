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BBC

73 طن قنابل.. إعلام عبري يكشف تفاصيل استهداف هاشم صفي الدين في بيروت

11:52 ص الجمعة 04 أكتوبر 2024

هاشم صفي الدين

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وكالات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن طائرات الجيش الإسرائيلي ألقت نحو 73 طنا من القنابل على مقر لحزب الله بالضاحية الجنوبية استهدفت هاشم صفي الدين، ابن خالة حسن نصر الله الذي قتلته إسرائيل قبل أيام، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مرشح لزعامة حزب الله.

ولم تعلن إسرائيل حتى الآن نجاح عملية استهداف صفي الدين من عدمه، كما لم يصدر حزب الله أي بيان حول ذلك أيضا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس: إن "الجيش قصف خلال ضربات الخميس على الضاحية الجنوبية لبيروت مقر مخابرات حزب الله".

استهداف هاشم صفي الدين طائرات الجيش الإسرائيلي ابن خالة حسن نصر الله حزب الله اللبناني
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