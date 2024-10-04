"تصعيد خطير".. حماس تدين استهداف الاحتلال لمقهى بمخيم طولكرم

رام الله- (د ب أ)

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس الهجوم الإسرائيلي على طولكرم "تصعيدا خطيرا" لن يثني من عزيمة الشعب الفلسطيني ومقاومته، داعية سكان الضفة الغربية للخروج بمسيرات غضب جماهيرية في كل المحافظات، وتصعيد المواجهة في كل المناطق.

وقالت الحركة في بيان إن "قصف الاحتلال الوحشي بالطائرات مساء الخميس، لأحد المقاهي في مخيم طولكرم وأوقع عشرات الشهداء والمصابين من النساء والأطفال هو تصعيد خطير في عدوانه المتواصل على الضفة الغربية، ودليل على وحشيته وافلاسه، في ظل فشله الميداني في النيل من عزيمة شعبنا ومقاومته المتصاعدة".

وأضاف البيان "أننا إذ ننعى شهداء مجزرة طولكرم الذين ارتقوا بقصف الاحتلال الغادر، لنؤكد أن المقاومة في طولكرم وكافة محافظات الضفة ستبقى عصية على الكسر رغم بطش الاحتلال، وأن سياسة الاغتيالات لن تفلح في ثني شعبنا عن خيار المواجهة والتصدي للاحتلال".

وأكد البيان على "ثبات الشعب الفلسطيني وأنه سيكون سداً منيعاً يحول دون تمادي وعربدة الاحتلال مهما عظمت التضحيات، وأن المقاومة في الضفة لا تهزها الضربات، بل تزيدها عزماً ومضياً، ولن تسمح للاحتلال بتنفيذ مخططاته الخبيثة الرامية لتصفية قضيتنا".

ودعا البيان سكان الضفة الغربية "للخروج بمسيرات غضب جماهيرية، والعمل على تصعيد المواجهة والاشتباك مع الجيش الاسرائيلي والمستوطنين في كل المناطق، دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا وقضيتنا الوطنية".

كما دعا البيان إلى "الحشد والمشاركة الجماهيرية الواسعة يوم الجمعة في "جمعة رفع العدوان على غزة ولبنان"، وإعلان حالة النفير العام في وجه الاحتلال، انتصاراً ووفاءً لدماء الشهداء، وتأكيداً على خيار الصمود والمقاومة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الغارة الجوية التي نفذها مساء الخميس على مخيم طولكرم بالضفة الغربية، استهدفت القيادي بحركة حماس، زاهي ياسر عبد الرازق عوفي، وأدت أيضا إلى استشهاد 18 آخرين وإصابة أعداد أخرى بجراح.

وزعم أفخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش في بيان أن طائرات حربية هاجمت زاهي ياسر عبد الرازق عوفي، القيادي في حماس في طولكرم والذي خطط لتنفيذ عملية داخل إسرائيل على المدى الزمني الوشيك بالإضافة إلى اغتيال قادة بارزين آخرين.