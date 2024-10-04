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BBC

أكسيوس: غموض حول مصير هاشم صفي الدين في غارات جنوب لبنان

02:05 ص الجمعة 04 أكتوبر 2024

هاشم صفي الدين

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أفاد موقع "أكسيوس" أن إسرائيل نفذت غارات جوية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين، بحسب ما صرّح به ثلاثة مسؤولين إسرائيليين.

وأوضح أحد المسؤولين أن صفي الدين، المرشح الأبرز لخلافة الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، كان في مخبأ عميق تحت الأرض، ولم يتم التأكد بعد مما إذا كان قد قُتل في هذا الهجوم.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنّفت صفي الدين كإرهابي عالمي في مايو 2017.

وأشارت تقارير صحفية لبنانية إلى أن الضربة كانت أكبر بكثير من الغارة التي استهدفت نصر الله الأسبوع الماضي. ولم تتوفر معلومات مؤكدة حول عدد الضحايا حتى الآن.

غارات على ضاحية بيروت الجنوبية العدوان الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي هاشم صفي الدين حسن نصر الله
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