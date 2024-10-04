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نيويورك تايمز: غارات إسرائيل على جنوب لبنان استهدفت اجتماعًا لكبار قادة حزب الله

01:46 ص الجمعة 04 أكتوبر 2024

غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

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وكالات:

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أن الغارات التي نفذتها إسرائيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استهدفت اجتماعًا لكبار قادة "حزب الله"، من بينهم هاشم صفي الدين، الذي يُعتبر الخليفة المحتمل للأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله.

من جانبها، أفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية أن الغارات العنيفة استهدفت بشكل مباشر صفي الدين، مشيرةً إلى أن هذه العملية جاءت في إطار تصاعد التوترات بين الطرفين.

وهزّت سلسلة من الانفجارات الضخمة الضواحي الجنوبية لبيروت، مما أدى إلى اهتزاز المباني على بعد كيلومترات في العاصمة اللبنانية، وفقًا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المنطقة تعرضت لأكثر من 10 غارات جوية متتالية، دون أن يتضح الهدف الدقيق لهذه الضربات أو ما إذا كانت قد تسببت في سقوط ضحايا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 27 سبتمبر الماضي اغتيال حسن نصر الله في غارة استهدفت قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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