قناة عبرية: غارات الضاحية الجنوبية هدفها خليفة حسن نصر الله

وكالات:

نقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية أن الغارات العنيفة التي نفذتها إسرائيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، استهدفت هاشم صفي الدين الخليفة المتوقع للآمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله.

وهزّت سلسلة من الانفجارات الضخمة الضواحي الجنوبية لبيروت، مما أدى إلى اهتزاز المباني على بعد كيلومترات في العاصمة اللبنانية، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المنطقة تعرضت لأكثر من 10 غارات جوية متتالية، دون أن يتضح الهدف من هذه الضربات أو ما إذا كانت قد أسفرت عن سقوط ضحايا.

وأعلن جيش الاحتلال في 27 سبتمبر الماضي اغتيال حسن نصرالله في غارة عنيفة استهدفت قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية.