تشبه ليلة اغتيال نصر الله.. انفجارات ضخمة تهز الضواحي الجنوبية لبيروت

وكالات:

هزّت سلسلة من الانفجارات الضخمة الضواحي الجنوبية لبيروت، مما أدى إلى اهتزاز المباني على بعد كيلومترات في العاصمة اللبنانية، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المنطقة تعرضت لأكثر من 10 غارات جوية متتالية، دون أن يتضح الهدف من هذه الضربات أو ما إذا كانت قد أسفرت عن سقوط ضحايا.

كما نقلت وسائل إعلام محلية ودولية أن الغارات كانت تشبه تلك التي أطلقت ليلة اغتيال الآمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

تأتي هذه الغارات في ظل تصاعد الصراع المستمر منذ عام بين دولة الاحتلال وحزب الله اللبناني.