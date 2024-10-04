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تحرك عاجل من الخارجية المصرية بشأن مقتل مصريين في المكسيك

12:14 ص الجمعة 04 أكتوبر 2024

وزارة الخارجية المصرية

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وكالات

تتابع وزارة الخارجية ملابسات حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مصرع عدد من المواطنين المصريين في المكسيك.

ووجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة القطاع القنصلي بالوزارة والسفارة المصرية فى المكسيك بمتابعة الواقعة عن كثب والتواصل مع السلطات للوقوف على ملابسات الحادث، وفقا للسفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية.

وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.

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