سي إن إن: ترامب يكذب بشأن فوزه بولاية نيو مكسيكو بانتخابات 2016 و2020

القاهرة- مصراوي

أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب في تجمع حاشد في البوكيرك، نيو مكسيكو، يوم الخميس أنه فاز في الولاية خلال الانتخابات الرئاسية لعامي 2016 و2020، على الرغم من أنه خسر بهوامش كبيرة أمام الرئيس الحالي جو بايدن والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وحسب سي إن إن، فإن ترامب قال "كدنا نفوز بها مرتين. أعتقد أننا فزنا بها مرتين"، مضيفًا أنه سمع نصائح بعدم القدوم إلى الولاية بسبب مزاعم بأن الفوز بها مستحيل. مضيفًا: "أصواتك مزورة. يمكننا الفوز في نيو مكسيكو".

الجدير بالذكر أن بايدن فاز في نيو مكسيكو في عام 2020 بفارق يتجاوز 10 نقاط، بينما فازت كلينتون في عام 2016 بفارق يزيد عن ثماني نقاط.