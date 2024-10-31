إعلان

سي إن إن: ترامب يكذب بشأن فوزه بولاية نيو مكسيكو بانتخابات 2016 و2020

10:50 م الخميس 31 أكتوبر 2024

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب في تجمع حاشد في البوكيرك، نيو مكسيكو، يوم الخميس أنه فاز في الولاية خلال الانتخابات الرئاسية لعامي 2016 و2020، على الرغم من أنه خسر بهوامش كبيرة أمام الرئيس الحالي جو بايدن والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وحسب سي إن إن، فإن ترامب قال "كدنا نفوز بها مرتين. أعتقد أننا فزنا بها مرتين"، مضيفًا أنه سمع نصائح بعدم القدوم إلى الولاية بسبب مزاعم بأن الفوز بها مستحيل. مضيفًا: "أصواتك مزورة. يمكننا الفوز في نيو مكسيكو".

الجدير بالذكر أن بايدن فاز في نيو مكسيكو في عام 2020 بفارق يتجاوز 10 نقاط، بينما فازت كلينتون في عام 2016 بفارق يزيد عن ثماني نقاط.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن هيلاري كلينتون الانتخابات الرئاسية الأمريكية ولاية نيو مكسيكو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مكتب خامنئي: الرد على إسرائيل سيكون قاسيا ومدمرا

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

برنامج "سيني جونة للأفلام القصيرة" يعلن عن المشاريع الفائزة بمنح الإنتاج
عاجل - القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع مزاعم مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية
تفاصيل رسمية عن سفينة ميناء الإسكندرية: أفرغت شحنة للإنتاج الحربي وهذه وجهة مغادرتها