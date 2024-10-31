"سيناريو مختلف".. استعدادات إيران لشن ضربة انتقامية ضد إسرائيل

القاهرة - مصراوي

نشر موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن معلومات استخباراتية إسرائيلية، أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة، وربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية لموقع أكسيوس، فإن تنفيذ الهجوم من خلال الميليشيات الموالية لإيران في العراق بدلاً من الأراضي الإيرانية، قد يكون استراتيجية تهدف إلى تجنب هجوم إسرائيلي آخر على أهداف استراتيجية داخل إيران.

تشير التقارير إلى أن الهجوم المتوقع سيتم بواسطة عدد كبير من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية.

وفي سياق متصل، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران كانت خطأ، مشيرًا إلى أن رد إيران سيكون "مختلفًا عن أي سيناريو" قد تتوقعه إسرائيل.

تعتبر هذه التطورات جزءًا من التصعيد المستمر في التوترات الإسرائيلية الإيرانية، حيث تظل الأوضاع في العراق وإيران محور اهتمام كبير في المنطقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مصدر رفيع المستوى لشبكة CNN، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران ستقابل برد "نهائي ومؤلم"، ومن المرجح أن يأتي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تشير التصريحات إلى خروج عن محاولات إيران الأولية للتقليل من شدة الضربات التي نفذتها إسرائيل في 25 أكتوبر، والتي كانت المرة الأولى التي تعترف فيها إسرائيل علانية بضرب أهداف إيرانية، حسب الشبكة الأمريكية.

وقال المصدر المطلع على مداولات إيران لـcnn، إن "رد جمهورية إيران الإسلامية على عدوان النظام الصهيوني سيكون نهائيا ومؤلما".

على الرغم من أن المصدر لم يذكر موعدًا محددًا للهجوم، إلا أنهم قالوا إنه من المحتمل أن يحدث قبل يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على إيران في وقت مبكر من صباح السبت الماضي، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، رغم عدم ورود أي معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات.

وبعد 4 ساعات من بداية العملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "أيام الحساب"، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أكمل الهجوم على أهداف عسكرية في إيران، وأن جميع طائراته التي نفذت الهجوم على إيران عادت إلى قواعدها بسلام، وأن العملية حققت جميع أهدافها.