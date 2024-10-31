أمريكا: كوريا الشمالية تنشر 8 آلاف جندي في كورسك الروسية

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن كوريا الشمالية نشرت نحو 8 آلاف جندي في منطقة كورسك الروسية.

وتابع بلينكن في حديث له الخميس، إن نشر قوات من كوريا الشمالية في كورسك دليل على "ضعف روسيا".

وأشار بلينكن خلال حديثه إلى الحرب الإسرائيلية اللبنانية، مؤكدا على أن هناك تقدما نحو ما هو مطلوب لتنفيذ القرار 1701، والسعي لإيقاف الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن حزب الله رفض فصل جبهة لبنان عن غزة، إضافة إلى رفضه العودة إلى ما بعد بحر الليطاني، مؤكدًا التزامه بخطوطه الحمراء في هذا السياق.

وتابعت وسائل الإعلام، أن الحزب رفض التراجع إلى ما وراء نهر الليطاني، لأنه يعتبر هذه المنطقة تمثل نقطة استراتيجية هامة له.

وفي وقت سابق وافق حزب الله كان قد وافق قبل اغتيال قائد الحزب، الشيخ عماد مغنية، على تراتبية معينة بشأن تطبيق القرار 1701، والذي يُعتبر أساسيًا في أي تسوية سياسية مستقبلية.

ويناقش مسؤولون أمريكيين مسودة اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان، تتضمن فترة انتقالية مدتها شهرين "لكن تسمح خلالهما واشنطن لإسرائيل بمواصلة توجيه الضربات في الداخل اللبناني"، وهو اقتراح من المرجح أن يرفضه حزب الله والحكومة اللبنانية.