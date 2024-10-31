حماس ترفض مقترح وقف إطلاق النار المؤقت

القاهرة- مصراوي

أعلن المسؤول في حركة حماس غازي حمد، أن الحركة سترفض أي اتفاق يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار ما لم يكن هناك وقف دائم وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وفي تصريحات لشبكة CNN، أكد غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحماس، أن الاقتراح الحالي "غير مقبول"، مشددًا على أن الوثيقة التي تم التوصل إليها في 2 يوليو هي الأساس الذي وافق عليه الوسطاء.

وأشار حمد، إلى أن أي اتفاق يتجاهل الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية "غير كافٍ".

كما انتقد الاقتراحات الأخيرة التي ناقشتها الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تتضمن وقف إطلاق النار لمدة شهر مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى، مشددًا على أن عدد الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم لا يزال غير محدد.

وفقًا لمصادر مطلعة، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض تقديم أي تأكيدات ملموسة بشأن مسار أكبر نحو إنهاء الحرب.

وأكدت المصادر أن المحادثات الأخيرة حول وقف إطلاق النار كانت قيد المناقشة قبل انهيارها.

يظهر هذا الموقف من حماس استمرار التوتر في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار، مما يزيد من تعقيد جهود التوصل إلى حل دائم في المنطقة.