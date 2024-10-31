أكسيوس: المبعوث الأمريكي سيعود من إسرائيل إلى واشنطن

وكالات

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إنه من غير المتوقع أن يزور المبعوث الأمريكي آموس هوكستين بيروت، وسيعود من إسرائيل إلى واشنطن اليوم.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن المبعوث الأمريكي للبنان، آموس هوكستين، أبلغهم أنه سيسعى للتوصل إلى حل بشأن وقف إطلاق النار تمهيدًا لبحث سبل تطبيق القرار الأممي رقم 1701.

وأضاف ميقاتي، أن التصعيد الإسرائيلي المستمر لا يبعث على التفاؤل في الفترة القصيرة المقبلة.

وأفاد ميقاتي، أن لبنان طلب من الهيئات الدبلوماسية تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها عليه، مؤكدًا أن "تهديدات العدو الإسرائيلي للمدنيين لإخلاء مدن بأكملها والنزوح جريمة حرب".

وعند انتهاء جولته في لبنان، يصل هوكستين إسرائيل، اليوم لإكمال مهمته من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق لبنان.