الانتخابات الأمريكية.. استطلاعات رأي جديدة تُظهر الفرق بين ترامب وهاريس

القاهرة- مصراوي

أظهرت استطلاعات جديدة من CNN و SSRS أن السباق الرئاسي بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، متقارب للغاية في ولايتين رئيسيتين من ساحات المعركة الجنوبية، وهما جورجيا ونورث كارولينا.

وفقًا للنتائج، يتقاسم الناخبون المحتملون في جورجيا أصواتهم بنسبة 48٪ لصالح ترامب مقابل 47٪ لهاريس، في حين أن الوضع في نورث كارولينا يتجه لصالح هاريس بـ48٪ مقابل 47٪ لترامب. وتأتي هذه النسب ضمن هامش الخطأ، مما يعني عدم وجود تفوق واضح لأي منهما في كلا السباقين.

تلعب جورجيا ونورث كارولينا دورًا حاسمًا في الانتخابات الرئاسية هذا العام، فقد دعمت نورث كارولينا الجمهوريين في الانتخابات الثلاث الأخيرة، رغم أن هامش الفوز في عام 2020 كان ضئيلاً. بينما شهدت جورجيا تحولًا ديمقراطيًا بسيطًا عندما فاز بها جو بايدن بفارق أقل من نقطة مئوية، ليصبح أول ديمقراطي يفوز فيها منذ فوز بيل كلينتون في عام 1992.

وتشير البيانات إلى أن غالبية الناخبين المحتملين في الولايتين قد حسموا بالفعل قرارهم بنسبة 95٪. كما أن أكثر من نصف الناخبين المحتملين في جورجيا (59٪) ونورث كارولينا (52٪) قد أدلوا بأصواتهم بالفعل، حيث مال هؤلاء الناخبون بنسبة ضئيلة تجاه هاريس، بفارق 7 نقاط في جورجيا و6 نقاط في نورث كارولينا.