أمريكا تشن غارة قوية على مواقع إيرانية في مدينة دير الزور السورية

القاهرة- مصراوي

استهدفت القوات الأمريكية المتمركزة في حقل العمر النفطي بريف دير الزور، مواقع تابعة للميليشيات الموالية لإيران بالقرب من مطار دير الزور وقريتي حويجة صكر والمريعية، مستخدمةً صواريخ عالية الانفجار.

وحسب ما نشرته المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنه حتى الآن، لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية جراء هذا القصف.

وفي اليوم السابق، قامت مدفعية "التحالف الدولي" في قاعدة حقل العمر بقصف مواقع تابعة للميليشيات ذاتها قرب مدينة الميادين، دون ورود معلومات مؤكدة عن الخسائر.

تأتي هذه الضربات بالتزامن مع تحذيرات من النظام السوري للميليشيات الإيرانية لتقليل أنشطتها العسكرية لتجنب تصاعد النزاع مع إسرائيل.

وتواصل القوات الأمريكية قصفها اليومي لمواقع في القرى السبع بريف دير الزور: الصالحية، حطلة، خشام، مراط، طابية، مظلوم، والحسينية. تأتي هذه العمليات بهدف استهداف مسلحين مدعومين من إيران يتهمون بشن هجمات على القواعد الأمريكية.

وفي 29 أكتوبر، قتل قيادي ميداني في الميليشيات الإيرانية يُعرف بلقب "العفاش" جراء قصف نفذته قوات "التحالف الدولي" المتمركزة في قاعدة كونيكو، أثناء تحضيراته لهجوم على القاعدة الأمريكية.

القتيل، الذي ينحدر من قرية خشام، كان أحد المطلوبين لـ"التحالف الدولي" لتورطه في التخطيط لهجمات ضد القواعد الأمريكية.

كما استهدفت طائرة تابعة للتحالف الدولي مدرسة "إعدادية خشام"، التي تعتبر مقراً للميليشيات الموالية لإيران، إضافةً إلى قصف مدفعي على مواقع أخرى للميليشيات في القرى المجاورة.