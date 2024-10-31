سقوط 7 قتلى إسرائيليين في هجمات صاروخية لحزب الله

وكالات

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أو ما يطلق عليها "نجمة داوود الحمراء" الخميس، مقتل شخصين وإصابة ثالث بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان على حقل زيتون في شمال إسرائيل، لترتفع حصيلة القتلى إلى سبعة في يوم واحد.

وقالت خدمة الإسعاف في بيان "عالج المسعفون وحاولوا إنعاش رجل يبلغ 30 عاما وامرأة (60 عاما) ثم أعلنت وفاتهما. وتم إجلاء رجل يبلغ 71 عاما أصيب بجروح طفيفة جراء شظايا".

فيما أعلن رئيس المجلس الإقليمي في بلدة المطلة بشمال إسرائيل، ديفيد أزولاي، الخميس، مقتل 5 أشخاص في هجوم صاروخي من لبنان.

وقال إن القتلى الخمسة هم: مزارع إسرائيلي و4 عمال زراعيين أجانب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان سابق أنه رصد "قذيفتين تعبران من لبنان نحو منطقة مفتوحة".

ونقلت مواقع إخبارية إسرائيلية، في وقت سابق اليوم الخميس، نبأ إصابة الخمسة، قبل تأكيد مقتلهم.

وفي تطور ميداني آخر، طلب الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، من سكان 10 قرى في جنوب لبنان من بينها مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في منطقة صور، إخلاءها، تمهيداً لاستهداف ما قاله إنه "مواقع تابعة لحزب الله" فيها.

وأسفر القصف الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 2822 شهيدا و12 ألف جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.

ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات.