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ضحايا الكوارث الطبيعية حول العالم خلال 24 ساعة (فيديو)

06:30 م الخميس 31 أكتوبر 2024

الكوارث الطبيعية حول العالم خلال 24 ساعة

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(مصراوي)

على مدار الـ24 ساعة الماضية، شهدت عدد من الدول على مستوى ظواهر طقس متطرفة أدت لأضرار واسعة وخسائر بشرية كبيرة.

تركزت ظواهر الطقس المتطرف، في الفلبين وتايوان وإسبانيا جراء عواصف ممطرة واستوائية وأعاصير.

جاءت الحصيلة الأكبر في الخسائر في الفلبين، مع وصول أعداد القتلى جراء العاصفة الاستوائية "ترامي" والإعصار "ليون" إلى 150 قتيلًا وعشرات المصابين.

وقال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، إن أعداد المصابين وصلت إلى 115 شخصًا.

ولا يزال هناك نحو 29 شخصًا في عداد المفقودين، جراء الإعصار الذي تسبب حتى الآن في تشريد أكثر من مليون شخص وتدمير الآلاف من المنازل والمحاصيل الزراعية بالإضافة إلى البنية التحتية.

وقال المجلس الوطني، إن مئات الأشخاص لا يزالوا متواجدين في مراكز الإيواء، مشيرًا إلى أن العاصفة والإعصار تسببا في إلحاق الضرر بنحو مليون و892 مليون أسرة في 81 إقليما حول البلاد.

فيضانات إسبانيا

على جانب آخر أدت الفيضانات في إسبانيا إلى مقتل نحو 100 شخص، حيث اجتاحت مياه الفيضانات القوية القرى جنوبي شرق إسبانيا، وحاصرت الناس داخل سياراتهم.

ولا يزال يوجد عشرات المفقودين، لم يتم العثور عليهم حتى الآن، مع امتلاء شوارع وسط وجنوب إسبانيا بالمياه التي جرفت السيارات.

وصنفت العاصفة الممطرة التي ضربت إسبانيا بأنها الأعنف منذ 30 عامًا، حيث تسببت السيول في أضرار واسعة تسببت في توقف حركة القطارات والخدمات ومحاصرة الناس في منازلهم.

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وأصدرت السلطات الإسبانية تحذيرًا باللون الأحمر، قائلة إن موجة الطقس السيء لم تنته حتى الآن.

إعصار تايوان

وفي شبه جزيرة تايوان، ضرب الإعصار كونج ري، سواحلها اليوم الخميس، مما تسبب في إغلاق المدارس والمؤسسات والشركات العامة.

وقبيل وصول الإعصار، أمرت السلطات بتعبئة عشرات آلاف من الجنود بشكل احترازي قبل و وهي من الأقوى منذ سنوات.

وأدى الإعصار حتى الآن إلى إصابة 73 شخصًا، ومقتل سيدة عجوز، حيث تسببت قوة الرياح في اقتلاع شجرة وسقوطها على السيارة التي توجد بداخلها السيدة العجوز.

ووصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، وذلك قبيل وصول الإعصار إلى اليابسة، كما وصلت ارتفاع الأمطار إلى نحو متر، مما اضطر السلطات إلى إجلاء الآلاف قبيل وصول الإعصار.

وتعدت سرعة الرياح جراء الإعصار 230 كيلومترًا في الساعة، وذلك بحسب بيانات أصدرها المركز الأمريكي للتحذير من الأعاصير.

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