آبي أحمد يؤكد استعداد إثيوبيا لمساعدة مصر والسودان حال مواجهتهم نقص في المياه

(وكالات)

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الخميس، عن استعداد بلاده لدعم مصر والسودان في حال تعرضها لنقص في موارد المياه.

جاء ذلك خلال خطابه أمام البرلمان الإثيوبي، حيث تناول مسألة سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا على نهر النيل وأعلن اكتمال بنائه بنسبة 100%، مما أثار توترات دبلوماسية مع القاهرة والخرطوم.

وفي سياق حديثه عن السد، أوضح أبي أحمد أن "بناء مشروع بهذا الحجم بمواردنا الذاتية يعكس عدم وجود عوائق تمنع تقدم إثيوبيا"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، كما حاول طمأنة دولتي المصب، مؤكداً أن عملية ملء السد تمت دون التسبب بضرر لهما.

وأضاف رئيس الوزراء أن إثيوبيا مستعدة لدعم مصر والسودان في حالة تعرضهما لأي نقص في المياه.