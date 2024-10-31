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وزير الخارجية السعودي والفلسطيني يبحثان الجهود المبذولة بشأن الأوضاع في غزة

05:14 م الخميس 31 أكتوبر 2024

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

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الرياض- (د ب أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجهود المبذولة، بشأن الأوضاع في غزة في اتصال هاتفي تلقاه اليوم الخميس من نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويأتي اتصال وزير الخارجية الفلسطيني اليوم بنظيره السعودي بعد يوم واحد من دعوة المملكة إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في 11 نوفمبر المقبل؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

ودعا وزير الخارجية السعودي أمس الأربعاء المجتمع الدولي إلى وضع حدٍ للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

وافتتح وزير الخارجية السعودي أمس الأربعاء، في العاصمة الرياض، الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أعلنت عنه المملكة الشهر الماضي بالتعاون مع شركائها الدوليين.

وأكد فيصل بن فرحان "أن تصاعد العنف والانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان، إلى جانب توسع الصراع إقليميًا، يتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات التي تُقوّض فرص حل الدولتين، وتدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار".

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