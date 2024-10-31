الاحتلال يُعلن استهداف مراكز قيادة لوحدة الرضوان في سوريا

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تنفيذ غارات استهدفت مستودعات أسلحة ومراكز قيادة تابعة لقوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا.

وأفاد الجيش أن طائراته الحربية، تحت إشراف هيئة الاستخبارات العسكرية، نفذت الهجمات في منطقة القصير بسوريا، حيث يتم استخدام هذه المواقع من قبل العناصر المرتبطة بحزب الله.

وزعم الجيش أن هذه الضربات تأتي في إطار حملة موسعة تهدف إلى الحد من عمليات نقل الأسلحة من إيران عبر الأراضي السورية إلى حزب الله في لبنان.

وتابع جيش الاحتلال، أن وحدة التسلح في حزب الله، التي تُعتبر مسؤولة عن تخزين الأسلحة داخل لبنان، قد وسعت أنشطتها مؤخرًا إلى الداخل السوري، وخصوصًا في منطقة القصير القريبة من الحدود مع لبنان، مدعيا أن الحزب يعمل على إقامة شبكة لوجستية لنقل الأسلحة عبر المعابر الحدودية.

و أضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه العمليات تشمل أيضًا استهداف البنية التحتية لوحدة 4400، المسؤولة عن نقل الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر سوريا، بالإضافة إلى استهداف عدد من المعابر التي يستخدمها الحزب في هذا السياق.