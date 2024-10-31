اليونيسيف: استشهاد طفل وإصابة عشرة يوميًا جراء الحرب المستمرة في لبنان

نيويورك – (أ ش أ)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الخميس، استشهاد طفل واحد على الأقل وإصابة عشرة آخرين يوميا في لبنان منذ الرابع من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في البلاد.

وقالت المنظمة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن العديد من الأطفال الآخرين يعانون من صدمات عميقة بسبب العنف على الرغم من عدم إصابتهم بأي أذى جسدي، مضيفة أن العديد منهم ظهرت عليهم علامات اضطراب بما فيها قلق من العدوان والخوف من الانفصال ومشاكل في التركيز.

وأضافت المنظمة أن العديد من الأطفال يعانون أيضا من اضطرابات النوم والصداع وفقدان الشهية وعدم استقرار في الدراسة.

بدورها، دعت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية الأطفال وأوضحت أن الحرب المستمرة في لبنان تسببت في إحداث جروح جسدية خطيرة وندوب عاطفية عميقة للأطفال.

وأوضحت أن الحرب تتسبب في حرمان الأطفال من البيئة الآمنة والرعاية التي هم في حاجة إليها، محذرة من مواجهة الأطفال لمخاطر صحية ونفسية مدى الحياة عندما يضطرون إلى تحمل فترات طويلة من الإجهاد المؤلم.





