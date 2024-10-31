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ميقاتي: المبعوث الأمريكي أبلغنا أنه سيسعى لوقف إطلاق النار بلبنان

04:18 م الخميس 31 أكتوبر 2024

نجيب ميقاتي

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(وكالات)

ٌقال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن المبعوث الأمريكي للبنان، آموس هوكستين، أبلغهم أنه سيسعى للتوصل إلى حل بشأن وقف إطلاق النار تمهيدًا لبحث سبل تطبيق القرار الأممي رقم 1701.

وأضاف ميقاتي، أن التصعيد الإسرائيلي المستمر لا يبعث على التفاؤل في الفترة القصيرة المقبلة.

وأفاد ميقاتي، أن لبنان طلب من الهيئات الدبلوماسية تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها عليه، مؤكدًا أن "تهديدات العدو الإسرائيلي للمدنيين لإخلاء مدن بأكملها والنزوح جريمة حرب".

وعند انتهاء جولته في لبنان، يصل هوكستين إسرائيل، اليوم لإكمال مهمته من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق لبنان.

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