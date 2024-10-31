الهند: الخلافات الحدودية مع الصين " انتهت تقريبا"

نيودلهي- (د ب أ)

قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينج اليوم الخميس إن الهند والصين حركتا معظم قواتهما الحدودية بعيدا عن الحدود المتنازع عليها في منطقة نائية بشمال الهيمالايا، وذلك بعد 10 أيام من توصل الدولتين لاتفاق بشأن الدوريات العسكرية التي تهدف لإنهاء مواجهة استمرت أربعة أعوام، تسببت في توتر العلاقات بين الدولتين.

وقال الوزير إن " عملية فض الاشتباك" بين القوات الهندية والصينية بالقرب من خط السيطرة الفعلي في لاداخ " انتهت تقريبا".

ويفصل خط السيطرة الفعلي بين الأراضي الصينية والهندية من لاداخ في غرب ولاية ارونشال براديش بشرق الهند، التي تزعم الصين ملكيتها لها بالكامل. وكانت الهند والصين قد خاضتا حربا مميتة بسبب الحدود عام 1962.

وتدهورت العلاقات بين الدولتين في يوليو2020 عقب وقوع اشتباك عسكري أودى بحياة ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا وأربعة صينيين. وتحول الأمر بعد ذلك إلى مواجهة طويلة المدى في المنطقة الجبلية، حيث أرسلت الدولتان عشرات الآلاف من الجنود للتمركز في المنطقة مدعومين بالذخيرة والدبابات والطائرات المقاتلة.

وكانت الهند والصين قد أعلنتا مطلع الشهر عن التوصل لاتفاق حدودي بهدف إنهاء المواجهة، أعقبه لقاء بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة بريكس الأخيرة في روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانج شياو قانج اليوم إن القوات الحدودية " تحرز تقدما في تطبيق القرارات بصورة منظمة".