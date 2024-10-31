شرطة موزمبيق تقتل 10 وتصيب العشرات في احتجاجات عقب الانتخابات الرئاسية

مابوتو- (د ب أ)

قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص برصاص الشرطة، كما أصيب العشرات، عندما اتخذت السلطات في موزمبيق إجراءات صارمة ضد أعمال الشغب التي جاءت في أعقاب الانتخابات الرئاسية، بحسب ما ذكرته اثنتان من الجماعات الطبية.

ويأتي ذلك بينما تتأهب البلاد اليوم الخميس لمزيد من الاحتجاجات ضد الانتخابات التي انتقدتها أحزاب المعارضة وقالت إنها مزورة، كما شكك فيها المراقبون الدوليون.

وكان تم الإعلان عن فوز دانيال تشابو من "جبهة تحرير موزمبيق" الحاكمة، في الانتخابات التي جرت يوم 24 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما أدى إلى تمديد حكم حزب "فريليمو" الذي استمر لمدة 49 عاما منذ استقلال البلاد عن البرتغال في عام 1975.

ومن المقرر أن يخلف تشابو الرئيس فيليب نيوسي، الذي تنحى بعد قضاء فترتين مسموح بهما بموجب الدستور.





