الدولي لحقوق الإنسان: إسرائيل تعلن الحرب على الأمم المتحدة بحظر "الأونروا"

جنيف – (أ ش أ)

أكد هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، أن إسرائيل أعلنت الحرب على الأمم المتحدة وعلى كل القوانين الدولية بعد قرار الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال أبو سعيد - في مداخلة لقناة النيل الإخبارية، اليوم الخميس – إن: "إسرائيل ضربت بعرض الحائط اتفاقية فيينا التي ترعى التبادل القنصلي والدبلوماسي ويتناسون أن كل المنظمات الأممية تقع تحت هذه الصفة الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن قرار الكنيست بحظر "الأونروا" يعد خرقا واضحا وخطيرا جدا لاتفاقية فيينا وسابقة لم تحدث إلا من قبل الإدارة الإسرائيلية الحالية، منوها إلى أن الجموح الحاصل حاليا في الداخل الإسرائيلي كبير وخطير جدا.

وأوضح أن اسرائيل تنتهك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة أيضا بمنعها وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، لافتا إلى أن الضربات التي توجهها إسرائيل اليوم هى ضربات لكل المجتمع الدولي وليس فقط للقوانين والإجراءات، لأن هذه الدول هى من وقعت على تلك الاتفاقيات الدولية من أجل سلامة المدنيين أثناء الحروب.

وشدد على أن إسرائيل لا تقيم وزنا ليس فقط للتشريعات ولكن أيضا لا تقيم وزنا لكل المنظمات الحكومية الموجودة حاليا في الأمم المتحدة.

يشار إلى أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) كان قد وافق على قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويمنعها من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.