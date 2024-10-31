بعد سقوط شهداء واحتراق مخزون الأدوية.. حماس تُدين استهداف مستشفى كمال عدوان

(وكالات)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للطابق الثالث من مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وقالت حركة حماس في بيانها، إن "القصف الصهيوني الإجرامي لمستشفى كمال عدوان جريمة حرب مركبة يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي".

وأضافت حركة حماس، أن "قصف الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان، والمجازر المتواصلة في مشروع وبلدة بيت لاهيا جرائم حرب، وإمعان في حملة تطهير عرقي تنفذ أمام سمع وبصر العالم".

وتابعت حماس، أن استهداف المستشفى، أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المرضى، إضافة إلى إحراق مخزون أدوية ومستلزمات طبية فيه.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الطابق الثالث من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، في وقت سابق اليوم.