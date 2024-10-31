الأمم المتحدة: أكثر من مليون و200 ألف نازح في لبنان والعدد مرجح للارتفاع

بيروت – (أ ش أ)

أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، أن الأوضاع في لبنان تزداد سوء، خاصة مع ارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من مليون و200 ألف نازح وهو عدد مرجح للارتفاع.

وقالت أليكو خلال مداخلة مع قناة "العربية – الحدث"، اليوم الخميس، إن أوضاع النازحين في لبنان مزرية، مشيرة إلى نحو 20% فقط من النازحين يعيشون في الملاجئ فيمَا تعيش النسبة الباقية في المجتمعات المضيفة، داعية إلى توسيع الخدمات للنازحين بشكل فوري.

وأشارت إلى الأثر الكارثي على الاقتصاد اللبناني خاصة حال استمرار الحرب حتى نهاية العام الجاري، حيث سيسجل الناتج المحلي في لبنان انخفاض بنسبة 9.2% وهو ما يترجم إلى ملياري دولار من الاقتصاد.

وأكدت ضرورة وقف إطلاق النار والعمل باتفاق السلام وعودة السكان الفورية إلى منازلهم والبدء بإعادة بناء اقتصاد للبلاد من أجل إبقاء لبنان على المسار الصحيح.