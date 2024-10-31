ردًا على جارتها الشمالية.. كوريا الجنوبية تُجري تدريبات جوية ضد قاذفات الصواريخ المتنقلة

سول – (أ ش أ)

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا تدريبات على حزمة الضربات المشتركة ردا على إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ العابر للقارات، وهو الإطلاق الأول من نوعه هذا العام، مضيفة أنه من خلال هذه التدريبات الجوية المشتركة الواسعة النطاق، أظهر الجيش قدرات الدفاع المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والوضع الذي يمكن أن يربك العدو، استعدادا لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في كوريا الجنوبية إن تدريبات اليوم الخميس شاركت فيها 4 طائرات أمريكية من طراز "إف 16" وحلقت في تشكيل مع 4 طائرات كورية من نفس الطراز، حيث قامت بمهمة "استعراض القوة المخطط لها".

وأشار الجيش الكوري الجنوبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب " إلى أنه أجرى تدريبات جوية ضد قاذفات الصواريخ المتحركة في وقت سابق من هذا الأسبوع، في تحذير واضح لكوريا الشمالية بعد إطلاقها لصاروخ باليستي عابر للقارات.

وجرت المناورات أمس الأربعاء في ميدان للتدريب في "تايبيك"، على بعد 181 كيلومترا شرق سول، كجزء من مناورات "علم الحرية" الجوية الجارية مع الولايات المتحدة، وذلك قبل يوم واحد من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في اتجاه البحر الشرقي.

وقد بدأت مناورات "علم الحرية"، التي تجري للمرة الأولى هذا العام، في يوم 21 أكتوبر وتستمر لمدة 12 يوما، وهي تحل محل المناورتين الجويتين المعتادتين للحليفين على نطاق واسع، وهما التدريب الجوي الكوري الجوي في النصف الأول من العام، وتدريبات الدفاع اليقظ في النصف الثاني.