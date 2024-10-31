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فرنسا تتخوف: نأمل أن تمر الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسلام

02:50 م الخميس 31 أكتوبر 2024

جان نويل بارو

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(وكالات)

شكك وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الخميس، في احتمالية أن تمر الانتخابات الرئاسية الأمريكية بطريقة سلمية.

وأعرب نويل في مقابلة له مع قناة "بي إف إم"، عن أمله في أن تتم الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بسلام، مشيرا في الوقت ذاته أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم ذلك.

وبينما نويل، لم يتطرق نويل إلى مزيد من التفاصيل عن أسباب مخاوفه، شدد على أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية مهمة للغاية وستعمل فرنسا مع أي مرشح من الفائزين سواء دونالد ترامب أم كاميلا هاريس.

وتبدأ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الخامس من نوفمبر المقبل.

جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب كاميلا هاريس
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