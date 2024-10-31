بعد حظرها.. جيش الاحتلال يهدم مكتبًا للأونروا في الضفة المحتلة

(وكالات)

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم مكتبا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس لجنة خدمات مخيم نور شمس نهاد الشاويش، إن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت مكتب الأونروا الموجود وسط المخيم وجرفت أسواره الخارجية.

جاء ذلك بعد يومين من تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار بحظر عمل وكالة الأونروا بعد وصفها بـ "الإرهابية".

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت من التداعيات الإنسانية الكارثية لحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية.