قبيل الانتخابات.. دونالد ترامب يحمل الحزب الجمهوري مسؤولية "الحروب الغبية"
(وكالات)
انتقد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، الحزب الديمقراطي، محملاً إياه مسؤولية "التورط في حروب خارجية غير مجدية" حسب تعبيره.
ونشر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" قائلاً: "على مدى السنوات التسع الماضية، وصفتنا المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس وحزبها بأوصاف مسيئة، متهمين الجمهوريين بالعنصرية والتعصب، بل وصلت حد تشبيهي بهتلر".
وأضاف قائلاً: "لقد استنزفوا أموالكم، وفتحوا حدودنا أمام الخارجين على القانون... وأرسلوا شبابنا وأموالنا للمشاركة في حروب لا تعنينا"، مضيفًا أن يوم الثلاثاء القادم هو الوقت المناسب لإعلان رفضهم لهذا الواقع.
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