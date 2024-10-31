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إثيوبيا: اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100% وحجزنا مياه كافية

02:06 م الخميس 31 أكتوبر 2024

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

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وكالات

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن بناء سد النهضة اكتمل بنسبة 100% وحجزنا كمية مياه كافية.


وشهدت إثيوبيا، الاثنين، زلزالاً متوسطاً بقوة 4.9 بمقياس ريختر بالقرب من موقع سد "جيبي 3" على نهر أومو وبعمق 10 كيلومترات.

وبدأ تشغيل سد جيني الذي وقع الزلزال بالقرب منه في 2015، ويبعد 700 كيلومتر عن سد النهضة،.

ووقع زلزال بقوة 5 ريختر في المكان نفسه يوم 11 نوفمبر الماضي.

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بناء سد النهضة
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إثيوبيا: اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100% وحجزنا مياه كافية
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