أفغانستان.. جولة لوزير الداخلية بالدراجة النارية تثير جدلًا واسعًا (فيديو)

وكالات

أثار مقطع فيديو يُظهر وزير الخارجية الأفغاني التابع لحكومة طالبان، مولوي أمير خان، بينما يقوم بجولة تفقدية على دراجة نارية في المنطقة الدبلوماسية وسط العاصمة كابول، جدلا واسعا بين النشطاء الأفغان على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى المواطنون المؤيدون لحركة طالبان، أن ما قام به وزير الداخلية يدل على حالة الاستقرار غير المسبوق في البلاد في ظل حكم الحركة.

أفغانستان ترتدي اليوم عباءة الأمن السائد، حيث يستطيع من خلاله الجميع، سواء وزيراً أو مواطناً، غنياً أو فقيراً، أن يعيشوا حياة مريحة ويمارسوا أعمالهم بسلام وثقة.

يظهر الفيديو معالي وزير الخارجية مولوي أمير خان المتقي وهو يقود دراجة نارية في مدينة كابول هذه الليلة. pic.twitter.com/VhjfBhTFvo — مفتی محمد آمين همدرد (@Hamdard_01) October 30, 2024

في المقابل، تناول المناهضون لحركة طالبان الفيديو بسخرية كبيرة، حيث اعتبروه "دعاية فارغة" من قبل وزير الداخلية، وادّعاء غير حقيقي بتحسن الأوضاع الأمنية، مشيرين إلى أن المنطقة الدبلوماسية تشهد إجراءات أمنية مشددة.

على المستوى الإعلامي، قالت قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن وزير الخارجية يستعرض بدراجته النارية، بينما مرت 3 سنوات ولم تعترف أي دولة بشرعية حكومة طالبان.