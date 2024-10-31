كوريا الجنوبية: الدعم العسكري الكوري الشمالي لروسيا سيغير المشهد الجيوسياسي

سول – (أ ش أ)

انتقد كبير مبعوثي كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة "هوانج جون-كوك" إرسال كوريا الشمالية قواتها إلى روسيا، قائلا إنهم سيصبحون مجرد "وقود للمدافع"، مشيرا إلى أن الدعم العسكري "غير المسبوق" الذي تقدمه بيونج يانج لموسكو سيغير المشهد الجيوسياسي على جانبي القارة الأوراسية.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الأربعاء، بعد أن أكدت كوريا الجنوبية إرسال بعض القوات الكورية الشمالية إلى المنطقة الغربية لروسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال "جون- كوك "إن تعامل بيونج يانج مع جنودها الشباب، وهم من شعبها، على أنهم شيء يمكن التضحية به لن يُغفر لها أبدا"، مضيفا أن أي أنشطة تتضمن إرسال كوريا الشمالية قواتها إلى روسيا هي "انتهاكات واضحة" لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة.

وشدد على أن كوريا الجنوبية، ستتعامل بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، بحزم مع التعاون العسكري غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية، وستتخذ إجراءات مقابلة تتناسب مع التطورات اللاحقة.