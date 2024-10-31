إعلان

فيضانات مدمرة تضرب إسبانيا وتخلف عشرات القتلى (فيديو+ صور)

01:30 م الخميس 31 أكتوبر 2024

فيضانات مدمرة تضرب إسبانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

لقي 95 شخصاً على الأقل مصرعهم في شرق إسبانيا، بعدما جرفت الفيضانات المفاجئة السيارات وحوّلت شوارع القرى إلى أنهار، وعطّلت خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة.

صورة1

وأعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم، الحداد 3 أيام على ضحايا الفيضانات المدمرة.

وأكدت خدمات الطوارئ في منطقة فالنسيا الشرقية حصيلة القتلى 95 شخصاً، الأربعاء.

وأضاف المكتب المركزي للحكومة لمنطقة كاستيا لا مانشا أنه تم العثور على امرأة تبلغ من العمر 88 عاماً ميتة في مدينة كوينكا، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وأظهرت صور نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الليل مياه الفيضانات التي تسببت في فوضى في بعض المناطق وانهيار بعض الجسور وانجراف سيارات عبر الشوارع.

صورة2

ونشرت صحيفة الباييس الإسبانية أنباء عن مقتل 95 شخصاً جراء الفيضانات في فالنسيا نقلاً عن مصادر حكومية، في حين أكد حاكم كاستيلا لامانشا وفاة شخصين، وذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس.

وأِشارت تقارير إلى أن حوالي 155,000 أسرة تعاني من انقطاع الكهرباء في فالنسيا، وفقاً لإحدى شركات الكهرباء في المنطقة. كما أعلنت شركة السكك الحديد "أديف" إلغاء رحلات القطارات السريعة بين فالنسيا ومدريد والرحلات بين فالنسيا وبرشلونة.

صورة3

ويعاني الإسبانيون في أغلب أنحاء البلاد من هطول أمطار غزيرة وعواصف ثلجية.

كما أصدرت السلطات المحلية تحذيرات للمواطنين في مختلف أنحاء إسبانيا من المعلومات غير الصحيحة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر مجلس مدينة مانيسيس على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تغريدة أشار خلالها إلى أن المعلومات الصحيحة عن الأوضاع الحالية في البلاد يمكن الحصول عليها عبر القنوات الرسمية فقط.

صورة4

ووجه ملك إسبانيا الملك فيليب السادس خطاباً إلى الشعب أعرب فيه عن "صدمته وقلقه" حيال ما الفيضانات المفاجئة. كما تحدث عن "الدمار الهائل" الذي حل بالبُنى التحتية، مؤكداً أنه لا يزال هناك صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق.

وقال الملك: "نود، أنا والملكة، أن نرسل تعازينا إلى الأسر المتضررة الذين فقدوا أعزاءهم وأولئك الذين لا يعلمون حتى الآن ماذا حدث لذويهم"، وهو ما جاء في مؤتمر صحفي انعقد في هذا الشأن.

صورة5

كما شدد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، في حديث متلفز أدلى به الثلاثاء، على ضرورة أن يتوخى الإسبانيين الحذر، مؤكداً لسكان المناطق المتضررة من الفيضانات: "لن نترككم".

كما تعهد بإعادة بناء البُنى التحتية التي طالتها الدمار جراء هذه الكارثة الطبيعية، مضيفاً: "إلى أولئك الذين لا يزالون يبحثون عن ذويهم، إسبانيا كلها تبكي معكم".

صورة6

وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن تتراجع حدة الأمطار الغزيرة، لكن "المناطق الساحلية ستظل في حالة تأهب جوي. وتتجه العاصفة شمالاً وسط تحذيرات إلى شمال شرق كتالونيا".

صورة7

فيضانات مدمرة فيضانات مدمرة تضرب إسبانيا فيضانات إسبانيا تخلف عشرات القتلي ضحايا فيضانات إسبانيا ضحايا الفيضانات المدمرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عبر مصر.. الإمارات ترسل 5112 طنًا مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة