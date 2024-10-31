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ردًا على الاستفزازات الصينية.. إندونيسيا: سنرد بشكل مناسب على حوادث بحر الصين الجنوبي

01:20 م الخميس 31 أكتوبر 2024

إندونيسيا

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جاكرتا – (أ ش أ)

قال مسؤول بوزارة الخارجية الإندونيسية، إن موقف بلاده بشأن بحر الصين الجنوبي لم يتغير وستفعل جاكرتا ما هو مناسب لضمان السلامة في أراضيها.

جاء ذلك في إجابة على سؤال حول رد إندونيسيا على الوجود المستمر لسفينة خفر السواحل الصينية بالقرب من جزر ناتونا.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة روي سويميرات، في مؤتمر صحفي حسبما أفاد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي، اليوم الخميس: "نسعى للحصول على تأكيد وتبادل المعلومات ستشمل التحركات على الأرض العديد من الأطراف".

هذا المحتوى من

Asha
إندونيسيا جاكرتا حوادث بحر الصين بحر الصين الجنوبي
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