الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة "ترامي" والإعصار "ليون" إلى 150 قتيلًا

مانيلا – (أ ش أ)

أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "ترامي" والإعصار "ليون" الذي ضرب البلاد مؤخرا إلى 150 قتيلا و115 مصابا.

وأضاف المجلس - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه لا يزال هناك 29 شخصا في عداد المفقودين بسبب الإعصار "ليون" والعاصفة "ترامي" المعروفة محليا باسم "كريستين" التي تسببت حتى الآن في تشريد أكثر من مليون شخص وتدمير الآلاف من المنازل والمحاصيل الزراعية بالإضافة إلى البنية التحتية.

وأشار المجلس إلى أن مئات الأشخاص ما زالوا يتواجدون في مراكز الإيواء، مضيفا أن العاصفة والإعصار تسببا في إلحاق الضرر بنحو مليون و892 مليون أسرة في 81 إقليما.

بدورها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الأمطار الغزيرة والعواصف الشديدة المصاحبة للإعصار "ليون" قد تضرب معظم أنحاء البلاد خلال الساعات القادمة وهو ما قد يعيق جهود التعافي من آثار العاصفة الإستوائية "كريستين" ومساعدة المجتمعات المتضررة على إعادة بناء حياتهم.

وكان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن قد تعهد في وقت سابق بتقديم المساعدات اللازمة لسكان مقاطعة "كامارينس سور" الواقعة في منطقة "بيكول" الأكثر تضررا من العاصفة "ترامي"، مؤكدا أنه سيتم مواصلة تقديم الدعم اللازم للمتضررين سواء عبر الجو أو البر أو البحر.

وتضرب نحو 20 عاصفة وإعصار كبير الفلبين أو المياه المحيطة بها كل عام، مما يتسبب في تدمير المنازل والبنية التحتية ومقتل العشرات من المواطنين.







