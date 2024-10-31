بسبب لغته العربية.. سيدة أمريكية تهاجم سائق سيارة باستخدام بخّاخ الفلفل (فيديو)

وكالات

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام سيدة رذاذ الفلفل الحار ضد سائق سيارة أجرة بالولايات المتحدة.

ووفق تقارير، فإن سيدة أمريكية تُدعى "جينيفر جيلبو" هاجمت السائق أثناء توقفه بإحدى إشارات المرور باستخدام البخاخ، بسبب قيامه الأخير بأداء الصلاة باللغة العربية.

جريمة كراهية ضحيتها مسلم في نيويورك ، هذه هي قصة سائق الأوبر المسلم سهيل محمود " بنغلاديشي الجنسية - 45 عاماً " مع الخنزيرة العنصرية جينيفر غيلبو " أمريكية الجنسية - 23 عاماً " :



تشير تقارير هذه الحادثة عن قيام جينيفر برش رذاذ الفلفل على سائق الأوبر سهيل عندما بدأ بالصلاة… pic.twitter.com/CO3h7KPQfU — Suliman Al_sharrad (@SAS_Kingdom) October 30, 2024

وأشارت التقارير إلى أنه تم توجيه اتهامات إلى جيلبو، بارتكاب جريمة كراهية ضد السائق في مدينة نيويورك الأمريكية.