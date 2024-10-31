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بسبب لغته العربية.. سيدة أمريكية تهاجم سائق سيارة باستخدام بخّاخ الفلفل (فيديو)

01:05 م الخميس 31 أكتوبر 2024

سيارة أجرة بالولايات المتحدة

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وكالات

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام سيدة رذاذ الفلفل الحار ضد سائق سيارة أجرة بالولايات المتحدة.

ووفق تقارير، فإن سيدة أمريكية تُدعى "جينيفر جيلبو" هاجمت السائق أثناء توقفه بإحدى إشارات المرور باستخدام البخاخ، بسبب قيامه الأخير بأداء الصلاة باللغة العربية.

وأشارت التقارير إلى أنه تم توجيه اتهامات إلى جيلبو، بارتكاب جريمة كراهية ضد السائق في مدينة نيويورك الأمريكية.

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