جيش الاحتلال يطالب عدد من سكان قرى الجنوب اللبناني بإخلاء منازلهم بشكل عاجل

(وكالات)



طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدد من سكان الجنوب اللبناني بإخلاء قراهم ومنازلهم بشكل عاجل.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، "نطالب سكان قرى الحوش والبازورية ومخيم الرشيدية والبرغلية وبستيات والحميري وأرزي ومطرية والشومر والخرايب وأنصار، بإخلاء منازلهم بشكل عاجل".

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن تلك المناطق ينشط فيها العمل العسكري لحزب الله.



وجاء في البيان الذي نشره أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الليطاني لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير".

وأضاف أدرعي "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وتابع أدرعي "يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".