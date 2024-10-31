بعد فض الاشتباك.. سفير الصين لدى نيودلهي: نتطلع للتعاون مع الهند في كل المجالات

نيودلهي – (أ ش أ)

أعرب السفير الصيني لدى نيودلهي "تشو فيونج"، اليوم الأربعاء، عن تطلعه للتعاون بين بلاده والهند في كل المجالات.

وقال السفير الصيني -في أعقاب استكمال عملية فض الاشتباك في المنطقة الحدودية بين الهند والصين- إنه "من الطبيعي أن تكون هناك خلافات بين الهند والصين كدولتين جارتين، لكن الشيء المهم هو كيفية معالجة هذه الخلافات وحلها".

وأضاف السفير الصيني -في كلمته التي ألقاها بغرفة التجارة والصناعة في مدينة كلكتا الهندية- أنه يتطلع إلى استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مشيرًا إلى أن الرئيس الصيني "شي جين بينج" ورئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" توصلا إلى تفاهمات مهمة خلال اجتماعهما الهام الذي عُقِد على هامش قمة "بريكس" بمدينة قازان الروسية مؤخرًا، معربًا عن أمله في أن تؤدي هذه التفاهمات مستقبلًا إلى تقدم العلاقات بين البلدين إلى الأمام بطريقة تتسم بالسلاسة، وألا تتقيد هذه العلاقات وألا تنقطع بسبب أي خلافات بين الجانبين.

وتابع السفير الصيني -حسبما أوردت وكالة الأنباء الهندية (إيه إن آي)- أن "اجتماع الزعيمين الصيني والهندي كان بمثابة مثال جيد جدًا يمكن أن نقتدي به فيما يتعلق بكيفية معالجة هذه الخلافات"، لافتًا إلى أنه "يتعين أن تتحسن العلاقات التجارية بين البلدين في كل المجالات، وإنني كسفير لدى الهند أتطلع لإقامة تعاون يتسم بالسلاسة بين البلدين في كل المجالات"، مؤكدًا ضرورة ألا يقتصر هذا التعاون على السياسة فقط، بل يجب أن يكون هناك تعاون في مجالات التجارة والأعمال والتعليم والعلوم وغيرها.