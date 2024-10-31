وصفته بـ "الفاشي".. حماس تُدين عدوان الاحتلال على مخيم طولكرم

(وكالات)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدن الضفة الغربية في طولكرم، واصفة الهجوم بـ "الفاشي".

وقالت حماس، إن اغتيال مقاتلي المقاومة الفلسطينية "جرائم صهيونية لن تنجح في ردع المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

ودعت حركة حماس، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة إلى الانخراط بالوسائل كافة في مقاومة الاحتلال ومواصلة تدفيعه الثمن.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باقتحام مخيم طولكرم في الضفة المحتلة والاشتباك مع عناصر المقاومة الفلسطينية، واستهداف القيادي البارز في القسام حسام ملاح في عملية خاصة.